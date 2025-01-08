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Чехія оголосила дату повної відмови від вугілля та перехід на атомну енергетику

Чехія оголосила дату повної відмови від вугілля та перехід на атомну енергетику

Київ • УНН

 • 24424 перегляди

Чехія планує до 2033 року повністю відмовитися від використання вугілля. До 2040 року частка атомної енергетики в країні зросте до 68% у структурі виробництва електроенергії.

Чехія представила оновлений національний енергетичний план до Європейської комісії, оголосивши амбітну мету – до 2033 року повністю відмовитися від використання вугілля. Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом", передає УНН.

Деталі

Згідно з документом, уже до 2030 року частка атомної енергетики має становити 44% у структурі виробництва електроенергії, а після запуску нових реакторів у 2040 році цей показник зросте до 68%. Ядерна енергетика стане основою енергетичного балансу країни. 

Поряд із атомною енергетикою, Чехія активно розвиватиме відновлювальні джерела енергії, а природний газ слугуватиме перехідним джерелом для забезпечення стабільності енергосистеми. Газ доповнить більш варіативну генерацію з відновлювальних джерел завдяки своїй доступності та оперативності. 

Енергетична стратегія Чехії демонструє прагнення до зменшення залежності від вуглецевих джерел, що співзвучно з глобальними цілями щодо скорочення викидів. Варто зазначити, що подібні кроки робить і Україна: згідно зі стратегією до 2050 року, українська держава також планує перейти до безвуглецевої енергетики, спираючись на атомну генерацію. 

Українська енергетика ціль ворога, але ми відновлюємося - Зеленський20.12.24, 14:30 • 18547 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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