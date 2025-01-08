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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чехия объявила дату полного отказа от угля и переход на атомную энергетику

Чехия объявила дату полного отказа от угля и переход на атомную энергетику

Киев  •  УНН

 • 4105 просмотра

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Чехия планирует к 2033 году полностью отказаться от использования угля. К 2040 году доля атомной энергетики в стране вырастет до 68% в структуре производства электроэнергии.

Чехия представила обновленный национальный энергетический план в Европейскую комиссию, объявив амбициозную цель - до 2033 года полностью отказаться от использования угля. Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом", передает УНН.

Детали

Согласно документу, уже к 2030 году доля атомной энергетики должна составить 44% в структуре производства электроэнергии, а после запуска новых реакторов в 2040 году этот показатель вырастет до 68%. Ядерная энергетика станет основой энергетического баланса страны. 

Наряду с атомной энергетикой, Чехия будет активно развивать возобновляемые источники энергии, а природный газ будет служить переходным источником для обеспечения стабильности энергосистемы. Газ дополнит более вариативную генерацию из возобновляемых источников благодаря своей доступности и оперативности. 

Энергетическая стратегия Чехии демонстрирует стремление к уменьшению зависимости от углеродных источников, что созвучно с глобальными целями по сокращению выбросов. Стоит отметить, что подобные шаги предпринимает и Украина: согласно стратегии до 2050 года, украинское государство также планирует перейти к безуглеродной энергетике, опираясь на атомную генерацию. 

Украинская энергетика цель врага, но мы восстанавливаемся - Зеленский20 дек. 2024, 12:30 • 18128 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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