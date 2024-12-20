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Украинская энергетика цель врага, но мы восстанавливаемся - Зеленский

Украинская энергетика цель врага, но мы восстанавливаемся - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1218 просмотра

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Президент Украины встретился с работниками энергетической отрасли и вручил им государственные награды. Украина получит новые системы ПВО от партнеров для защиты энергетической инфраструктуры.

Накануне Дня энергетика Президент Украины Владимир Зеленский встретился с работниками энергетической отрасли и отметил их государственными наградами, сообщает УНН.

Уже третий год наша энергетика - это мишень для России, и этот враг всегда ищет наиболее подлые варианты ударов. Каждый раз удары ракет и дронов рассчитываются так, чтобы нанести максимальный ущерб нашей генерации, сетям. И каждый раз наши люди делают все возможное, чтобы как можно быстрее дать городам и селам электричество

- отметил Владимир Зеленский во время церемонии.

Зеленский поблагодарил всех присутствующих и отметил, что восстановление объектов энергетики продолжается.

"Мы постоянно работаем с партнерами для дополнительной поставки оборудования и строительства новых объектов нашей энергетики. Безусловно, мы восстанавливаем генерацию, которую разрушают россияне. Но все это всего лишь пристройка, а в фундаменте - ежедневный героизм именно таких людей, как вы и ваши коллеги", - добавил Президент Украины.

Напомним,

Зеленский сообщил о запросе на 19 систем ПВО для защиты распределительных подстанций атомной генерации. Несколько систем уже подтверждено от Канады и Германии, ожидается дальнейшая поставка.

Алина Волянская

Алина Волянская

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