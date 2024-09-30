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Частина жителів Запоріжжя розглядає можливість виїхати з міста - ОВА 

Київ • УНН

 • 14129 перегляди

Голова Запорізької ОВА повідомив, що багато жителів Запоріжжя думають про евакуацію через регулярні атаки. За добу росіяни завдали 393 удари по області, поранивши 16 людей.

Багато мешканців Запоріжжя через постійні обстріли розглядають можливість виїзду в безпечніші місця.Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає УНН.

Мешканці знервовані, ми бачимо, що велика кількість мешканців Запоріжжя розглядають можливість виїхати у більш безпечні місця

- сказав Федоров.

За його словами, ОВА та військові намагаються знайти рішення, як зменшити кількість російських обстрілів КАБами.

Нагадаємо 

Російські війська завдали 393 удари по 10 населених пунктах Запорізької області за добу, у тому числі 26 ворожих авіаударів, поранено 16 людей через ворожу атаку на Запоріжжя.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоВійна
ivan-fedorov-politykІван Федоров
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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