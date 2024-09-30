Часть жителей Запорожья рассматривает возможность уехать из города - ОВА
Киев • УНН
Глава Запорожской ОГА сообщил, что многие жители Запорожья думают об эвакуации из-за регулярных атак. За сутки россияне нанесли 393 удара по области, ранив 16 человек.
Многие жители Запорожья из-за постоянных обстрелов рассматривают возможность выезда в более безопасные места, об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.
Жители нервничают, мы видим, что большое количество жителей Запорожья рассматривают возможность уехать в более безопасные места
По его словам, ОВА и военные пытаются найти решение, как уменьшить количество российских обстрелов КАБами.
Напомним
Российские войска нанесли 393 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области за сутки, в том числе 26 вражеских авиаударов, ранены 16 человек из-за вражеской атаки на Запорожье.