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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Часть жителей Запорожья рассматривает возможность уехать из города - ОВА

Часть жителей Запорожья рассматривает возможность уехать из города - ОВА

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 11:41  •  5912 просмотра

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Глава Запорожской ОГА сообщил, что многие жители Запорожья думают об эвакуации из-за регулярных атак. За сутки россияне нанесли 393 удара по области, ранив 16 человек.

Многие жители Запорожья из-за постоянных обстрелов рассматривают возможность выезда в более безопасные места, об этом рассказал председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Жители нервничают, мы видим, что большое количество жителей Запорожья рассматривают возможность уехать в более безопасные места

- сказал Федоров.

По его словам, ОВА и военные пытаются найти решение, как уменьшить количество российских обстрелов КАБами.

Напомним 

Российские войска нанесли 393 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области за сутки, в том числе 26 вражеских авиаударов, ранены 16 человек из-за вражеской атаки на Запорожье.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоВойна
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье