Cекрети організації простору в малих квартирах: експерти дали кілька порад

Експерти підготували практичний посібник із порадами для тих, хто живе в невеликих квартирах, студіях або компактних будинках. Експерти зібрали перелік способів ефективно використовувати простір, щоб зробити житло зручнішим і впорядкованим, пише УНН з посиланням на Redfin.

Деталі

За порадами експертів, які Redfin оприлюднює у співпраці з Clutter, найпростіший спосіб додати місце для речей - рухатися вгору. У посібнику зазначено, що високі системи полиць, вузькі шафи та складені куби допоможуть візуально підняти кімнату та створити місце для додаткового зберігання. Автори рекомендують встановлювати настінні полиці або виступи, у тому числі по периметру кімнати на рівні близько 30 см від стелі.

Серед порад, також, використання перфорованих дошок та настінних решіток, на яких можна розміщувати кухонне приладдя, аксесуари чи офісні дрібниці. А двері й внутрішні стінки шаф пропонують задіяти за допомогою гачків і кронштейнів.

Експерти додають, що добре організовані вертикальні конструкції можуть створити ефект більшого простору.

Меблі, що працюють на кілька функцій

Для невеликих квартир фахівці радять обирати меблі, які виконують подвійну функцію. Серед таких рішень - ліжка на горищі або моделі з вбудованими шухлядами. Журнальні столики з підйомним верхом, пуфи зі знімними кришками чи секційні дивани з внутрішніми нішами також допомагають економити місце.

Окремо згадуються предмети, які легко складаються або ховаються: відкидні столи, вкладені бічні столики чи компактні письмові поверхні.

Організація дрібних речей і внутрішнього простору шаф

У посібнику зазначено, що невеликі зміни здатні суттєво збільшити місткість зберігання. Вакуумні пакети рекомендують для великих сезонних речей - ковдр, светрів чи подушок. А натяжні стрижні допоможуть організувати пляшки, одяг або розділити внутрішній простір шафи.

Також пропонують групувати дрібні предмети на декоративних підносах, щоб зменшити візуальний безлад на відкритих поверхнях.

Коли речі краще винести за межі дому

Автори посібника пропонують замислитися, які предмети можна зберігати поза домом. Серед таких називають сезонний одяг чи інвентар, оптові покупки та речі з емоційною цінністю, які рідко використовуються.

Експерти наголошують, що комфорт у невеликому приміщенні починається з продуманої організації. Використання вертикального простору, багатофункціональних меблів і зовнішніх рішень для зберігання допомагає створити більше місця й підтримувати порядок, незалежно від того, чи це квартира в центрі міста, студія чи маленький будинок.

Доповнення

Дізнайтеся, як правильно прати, сушити та зберігати пухові, вовняні та синтетичні куртки, щоб зберегти їх тепло, форму та зовнішній вигляд. Дотримання цих порад забезпечить довговічність вашого верхнього одягу.