Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей
Киев • УНН
Узнайте, как правильно стирать, сушить и хранить пуховые, шерстяные и синтетические куртки, чтобы сохранить их тепло, форму и внешний вид. Соблюдение этих советов обеспечит долговечность вашей верхней одежды.
Осень и зима — время возвращения пуховых, шерстяных и синтетических курток. Чтобы верхняя одежда сохранила тепло, форму и внешний вид в течение всего сезона, важно знать, как ее правильно стирать, сушить и хранить. Подробнее — в материале УНН.
Пуховые куртки: тепло и объем под контролем
Пуховые куртки – самый популярный выбор для холодного сезона, ведь они отлично сохраняют тепло. Однако они требуют особого ухода.
Стирка: Рекомендуемая температура – до 30°C на деликатном режиме. Используйте специальные моющие средства для пуха, избегайте обычного порошка, который может повредить наполнитель.
Полоскание: Дополнительный цикл полоскания обязателен, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.
Сушка: В сушильной машине добавляйте 3-4 теннисных мячика или специальные шарики для стирки. Они помогают пуху оставаться пушистым и не слипаться.
Дополнительные советы: Перед стиркой проверяйте этикетку и снимайте с куртки все детали, например, мех на капюшоне.
Шерстяные пальто: элегантность и форма
Шерстяные пальто отличаются элегантным внешним видом, но требуют бережного ухода.
Стирка: Можно стирать вручную или на машинном цикле для шерсти, используя специальное моющее средство.
Отжим: Не выкручивайте пальто – осторожно отжимайте воду, чтобы не деформировать ткань.
Сушка: Разложите пальто на ровной поверхности или используйте специальную подкладку для сушки.
Дополнительные советы: Не сушите шерстяное пальто на прямых источниках тепла, чтобы избежать усадки и деформации.
Синтетические куртки: простой уход
Куртки из синтетических материалов выглядят менее требовательными, но имеют свои нюансы.
Стирка: Температура не должна превышать 40°C. Используйте средства для верхней одежды.
Смягчители: Не используйте кондиционеры для ткани, они могут повредить материал.
Сушка: Постепенная сушка или низкотемпературный режим в сушильной машине помогут сохранить теплоизоляционные свойства куртки.
Пошаговые советы для правильной стирки и хранения курток:
- Проверьте этикетку производителя – там указана оптимальная температура, обороты отжима и режим сушки.
- Снимите лишние детали – ремни, мех на капюшоне и другие элементы.
- Выверните карманы и застегните молнии, кнопки, липучки – это защитит куртку и стиральную машину от повреждений.
- Добавьте мячики для стирки – особенно для пуховых курток, чтобы предотвратить слипание наполнителя.
- Используйте правильное стиральное средство – для пуховых или синтетических курток выбирайте специальные средства для верхней одежды.
- Не используйте кондиционеры для ткани – они могут оставлять полосы и снижать теплоизоляцию.
- Соблюдайте температуру и обороты отжима – оптимально 30-40°C и до 800 об/мин.
- Сразу после стирки вытряхните куртку – это поможет восстановить объем пуха или наполнителя.
- Сушите правильно – в сушильной машине на низкой температуре или на вешалке в проветриваемом помещении, вдали от прямых источников тепла.
- Подготовьте куртку к хранению – убедитесь, что она полностью сухая, используйте чехлы для одежды или вакуумные пакеты.
Соблюдая эти правила, зимние куртки будут сохранять тепло, форму и внешний вид на несколько сезонов. Если производитель советует химчистку, лучше воспользоваться специализированными услугами, чтобы не рисковать качеством одежды.