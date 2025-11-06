Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей

ukenru
08:00 • 20280 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
07:22 • 23461 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 30344 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 45548 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 36892 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
5 ноября, 15:51 • 31252 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
5 ноября, 15:03 • 47606 просмотра
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
5 ноября, 13:23 • 47498 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
5 ноября, 12:20 • 24003 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
5 ноября, 11:19 • 23906 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
В финской школе украинскую ученицу заставили петь “Калинку”6 ноября, 01:33 • 23771 просмотра
Депутатов от немецкой ультраправой AfD подозревают в систематической передаче военных тайн РФ6 ноября, 02:21 • 12281 просмотра
Ученые из Университета Кельна обнаружили "многообещающее" антитело против ВИЧ6 ноября, 02:50 • 15179 просмотра
Британская армия объявила о первой поставке бронемашин Ajax – с опозданием на восемь лет6 ноября, 03:32 • 13556 просмотра
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из ГолливудаPhoto07:34 • 9602 просмотра
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделейPhoto10:56 • 1214 просмотра
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетамPhoto09:50 • 5546 просмотра
08:00 • 20281 просмотра
Дональд Трамп
Блогеры
Александр Бильчук
Федор Вениславский
Гэвин Ньюсом
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Крым
Бельгия
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Financial Times
Ми-8

Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей

Киев • УНН

 • 1214 просмотра

Узнайте, как правильно стирать, сушить и хранить пуховые, шерстяные и синтетические куртки, чтобы сохранить их тепло, форму и внешний вид. Соблюдение этих советов обеспечит долговечность вашей верхней одежды.

Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей

Осень и зима — время возвращения пуховых, шерстяных и синтетических курток. Чтобы верхняя одежда сохранила тепло, форму и внешний вид в течение всего сезона, важно знать, как ее правильно стирать, сушить и хранить. Подробнее — в материале УНН.

Пуховые куртки: тепло и объем под контролем

Пуховые куртки – самый популярный выбор для холодного сезона, ведь они отлично сохраняют тепло. Однако они требуют особого ухода.

Стирка: Рекомендуемая температура – до 30°C на деликатном режиме. Используйте специальные моющие средства для пуха, избегайте обычного порошка, который может повредить наполнитель.

Полоскание: Дополнительный цикл полоскания обязателен, чтобы полностью удалить остатки моющего средства.

Сушка: В сушильной машине добавляйте 3-4 теннисных мячика или специальные шарики для стирки. Они помогают пуху оставаться пушистым и не слипаться.

Дополнительные советы: Перед стиркой проверяйте этикетку и снимайте с куртки все детали, например, мех на капюшоне.

Шерстяные пальто: элегантность и форма

Шерстяные пальто отличаются элегантным внешним видом, но требуют бережного ухода.

Стирка: Можно стирать вручную или на машинном цикле для шерсти, используя специальное моющее средство.

Отжим: Не выкручивайте пальто – осторожно отжимайте воду, чтобы не деформировать ткань.

Сушка: Разложите пальто на ровной поверхности или используйте специальную подкладку для сушки.

Дополнительные советы: Не сушите шерстяное пальто на прямых источниках тепла, чтобы избежать усадки и деформации.

На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет03.11.25, 18:38 • 83004 просмотра

Синтетические куртки: простой уход

Куртки из синтетических материалов выглядят менее требовательными, но имеют свои нюансы.

Стирка: Температура не должна превышать 40°C. Используйте средства для верхней одежды.

Смягчители: Не используйте кондиционеры для ткани, они могут повредить материал.

Сушка: Постепенная сушка или низкотемпературный режим в сушильной машине помогут сохранить теплоизоляционные свойства куртки.

Пошаговые советы для правильной стирки и хранения курток:

  1. Проверьте этикетку производителя – там указана оптимальная температура, обороты отжима и режим сушки.
    1. Снимите лишние детали – ремни, мех на капюшоне и другие элементы.
      1. Выверните карманы и застегните молнии, кнопки, липучки – это защитит куртку и стиральную машину от повреждений.
        1. Добавьте мячики для стирки – особенно для пуховых курток, чтобы предотвратить слипание наполнителя.
          1. Используйте правильное стиральное средство – для пуховых или синтетических курток выбирайте специальные средства для верхней одежды.
            1. Не используйте кондиционеры для ткани – они могут оставлять полосы и снижать теплоизоляцию.
              1. Соблюдайте температуру и обороты отжима – оптимально 30-40°C и до 800 об/мин.
                1. Сразу после стирки вытряхните куртку – это поможет восстановить объем пуха или наполнителя.
                  1. Сушите правильно – в сушильной машине на низкой температуре или на вешалке в проветриваемом помещении, вдали от прямых источников тепла.
                    1. Подготовьте куртку к хранению – убедитесь, что она полностью сухая, используйте чехлы для одежды или вакуумные пакеты.

                      Соблюдая эти правила, зимние куртки будут сохранять тепло, форму и внешний вид на несколько сезонов. Если производитель советует химчистку, лучше воспользоваться специализированными услугами, чтобы не рисковать качеством одежды.

                      Алла Киосак

                      ОбществоЛайфхакипубликации