Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей

Київ • УНН

 • 3064 перегляди

Дізнайтеся, як правильно прати, сушити та зберігати пухові, вовняні та синтетичні куртки, щоб зберегти їх тепло, форму та зовнішній вигляд. Дотримання цих порад забезпечить довговічність вашого верхнього одягу.

Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделей

Осінь і зима - час повернення пухових, вовняних та синтетичних курток. Щоб верхній одяг зберіг тепло, форму та зовнішній вигляд протягом усього сезону, важливо знати, як його правильно прати, сушити та зберігати. Детальніше - в матеріалі УНН.

Пухові куртки: тепло і об’єм під контролем

Пухові куртки – найпопулярніший вибір для холодного сезону, адже вони відмінно зберігають тепло. Проте вони потребують особливого догляду.

Прання: Рекомендована температура - до 30°C на делікатному режимі. Використовуйте спеціальні миючі засоби для пуху, уникайте звичайного порошку, який може пошкодити наповнювач.

Полоскання: Додатковий цикл полоскання обов’язковий, щоб повністю видалити залишки миючого засобу.

Сушіння: У сушильній машині додавайте 3-4 тенісні м’ячики або спеціальні кульки для прання. Вони допомагають пуху залишатися пухким і не злипатися.

Додаткові поради: Перед пранням перевіряйте етикетку та знімайте з куртки всі деталі, наприклад, хутро на капюшоні.

Вовняні пальта: елегантність і форма

Вовняні пальта відрізняються елегантним зовнішнім виглядом, але вимагають дбайливого догляду.

Прання: Можна прати вручну або на машинному циклі для вовни, використовуючи спеціальний мийний засіб.

Віджимання: Не викручуйте пальто - обережно віджимайте воду, щоб не деформувати тканину.

Сушіння: Розкладіть пальто на рівній поверхні або використовуйте спеціальну підкладку для сушіння.

Додаткові поради: Не сушіть вовняне пальто на прямих джерелах тепла, щоб уникнути усадки та деформації.

На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 років03.11.25, 18:38 • 83005 переглядiв

Синтетичні куртки: простий догляд

Куртки із синтетичних матеріалів виглядають менш вимогливими, але мають свої нюанси.

Прання: Температура не повинна перевищувати 40°C. Використовуйте засоби для верхнього одягу.

Пом’якшувачі: Не використовуйте кондиціонери для тканини, вони можуть пошкодити матеріал.

Сушіння: Поступове сушіння або низькотемпературний режим у сушильній машині допоможуть зберегти теплоізоляційні властивості куртки.

Покрокові поради для правильного прання та зберігання курток:

  1. Перевірте етикетку виробника – там вказано оптимальну температуру, оберти віджиму та режим сушіння.
    1. Зніміть зайві деталі - ремені, хутро на капюшоні та інші елементи.
      1. Виверніть кишені і застібніть блискавки, кнопки, липучки – це захистить куртку і пральну машину від пошкоджень.
        1. Додайте м’ячики для прання - особливо для пухових курток, щоб запобігти злипання наповнювача.
          1. Використовуйте правильний пральний засіб - для пухових або синтетичних курток обирайте спеціальні засоби для верхнього одягу.
            1. Не використовуйте кондиціонери для тканини - вони можуть залишати смуги та знижувати теплоізоляцію.
              1. Дотримуйтесь температури та обертів віджиму - оптимально 30-40°C і до 800 об/хв.
                1. Відразу після прання витрусіть куртку - це допоможе відновити об’єм пуху або наповнювача.
                  1. Сушіть правильно - у сушильній машині на низькій температурі або на вішаку в провітрюваному приміщенні, подалі від прямих джерел тепла.
                    1. Підготуйте куртку до зберігання - переконайтеся, що вона повністю суха, використовуйте чохли для одягу або вакуумні пакети.

                      Дотримуючись цих правил, зимові куртки зберігатимуть тепло, форму та зовнішній вигляд на кілька сезонів. Якщо виробник радить хімчистку, краще скористатися спеціалізованими послугами, щоб не ризикувати якістю одягу.

                      Алла Кіосак

                      СуспільствоЛайфхакиПублікації