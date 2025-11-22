$42.150.00
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларуси
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - Зеленский
Секреты организации пространства в малых квартирах: эксперты дали несколько советов

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Специалисты подготовили руководство с советами для жителей небольших квартир, студий и компактных домов. Оно содержит способы эффективного использования пространства для создания удобного и упорядоченного жилья.

Секреты организации пространства в малых квартирах: эксперты дали несколько советов

Эксперты подготовили практическое руководство с советами для тех, кто живет в небольших квартирах, студиях или компактных домах. Эксперты собрали перечень способов эффективно использовать пространство, чтобы сделать жилье более удобным и упорядоченным, пишет УНН со ссылкой на Redfin.

Детали

По советам экспертов, которые Redfin обнародует в сотрудничестве с Clutter, самый простой способ добавить место для вещей — двигаться вверх. В руководстве указано, что высокие системы полок, узкие шкафы и сложенные кубы помогут визуально поднять комнату и создать место для дополнительного хранения. Авторы рекомендуют устанавливать настенные полки или выступы, в том числе по периметру комнаты на уровне около 30 см от потолка.

Среди советов также использование перфорированных досок и настенных решеток, на которых можно размещать кухонные принадлежности, аксессуары или офисные мелочи. А двери и внутренние стенки шкафов предлагают задействовать с помощью крючков и кронштейнов.

Эксперты добавляют, что хорошо организованные вертикальные конструкции могут создать эффект большего пространства.

Мебель, выполняющая несколько функций

Для небольших квартир специалисты советуют выбирать мебель, которая выполняет двойную функцию. Среди таких решений — кровати на чердаке или модели со встроенными ящиками. Журнальные столики с подъемным верхом, пуфы со съемными крышками или секционные диваны с внутренними нишами также помогают экономить место.

Отдельно упоминаются предметы, которые легко складываются или прячутся: откидные столы, вложенные боковые столики или компактные письменные поверхности.

Организация мелких вещей и внутреннего пространства шкафов

В руководстве указано, что небольшие изменения способны существенно увеличить вместимость хранения. Вакуумные пакеты рекомендуют для больших сезонных вещей — одеял, свитеров или подушек. А натяжные стержни помогут организовать бутылки, одежду или разделить внутреннее пространство шкафа.

Также предлагают группировать мелкие предметы на декоративных подносах, чтобы уменьшить визуальный беспорядок на открытых поверхностях.

Когда вещи лучше вынести за пределы дома

Авторы руководства предлагают задуматься, какие предметы можно хранить вне дома. Среди таких называют сезонную одежду или инвентарь, оптовые покупки и вещи с эмоциональной ценностью, которые редко используются.

Эксперты подчеркивают, что комфорт в небольшом помещении начинается с продуманной организации. Использование вертикального пространства, многофункциональной мебели и внешних решений для хранения помогает создать больше места и поддерживать порядок, независимо от того, квартира ли это в центре города, студия или маленький дом.

Дополнение

Узнайте, как правильно стирать, сушить и хранить пуховые, шерстяные и синтетические куртки, чтобы сохранить их тепло, форму и внешний вид. Соблюдение этих советов обеспечит долговечность вашей верхней одежды.

Алла Киосак

ЛайфхакиНедвижимость