Cadillac б'є рекорди у США: 40% продажів за квартал - електромобілі
Київ • УНН
Cadillac у третьому кварталі досяг історичного рекорду, продавши майже 40% нових електромобілів у США, що на 154% більше, ніж минулого року. Це стало можливим завдяки федеральній пільзі в розмірі 7500 доларів, термін дії якої вже закінчився.
Автовиробник Cadillac у третьому кварталі цього року досяг історичного рекорду: електромобілі сягнули майже 40% продажів нових моделей у США, а загальний обсяг реалізації зріс на 154% порівняно з минулим роком завдяки федеральній пільзі. Про це пише УНН із посиланням на InsideEVs.
Деталі
"Завдяки податковій пільзі та страху покупців упустити вигоду, підрозділ GM, який випускає автомобілі класу люкс, продав кожні дві з п’яти нових машин як електромобілі, зробивши цей квартал найуспішнішим в історії бренду на ринку електромобілів", - пише видання.
Як вказано, протягом останніх трьох місяців покупці у США масово прямували до дилерських центрів, щоб скористатися федеральною пільгою в розмірі 7500 доларів, термін дії якої вже закінчився.
"Керівництво General Motors мало напоготові свою лінійку, а Optiq, Vistiq та Escalade IQ EV накопичили тисячі додаткових продажів електромобілів. І в результаті Cadillac досяг свого найкращого результату у третьому кварталі та найкращого результату за весь рік з 2013 року", - ідеться у публікації.
Cadillac Lyriq залишився стабільним порівняно з минулим роком, з 7 309 проданими одиницями у третьому кварталі (практично без змін проти 7 224 у 2024 році). Справжнім проривом стали нові електричні моделі бренду.
Так компактний Optiq досяг вражаючих 4 886 продажів за три місяці - майже половина всіх продажів цієї моделі з початку року. Трирядний Vistiq, що нагадує маленький Escalade, реалізував 3 924 автомобілі, що становить 70% його річного обсягу. Escalade IQ EV, який навіть у базовій комплектації не підпадав під податкову пільгу для електромобілів, продався у кількості 2 264 одиниці за квартал.
Моделі на бензині залишаються популярними: традиційний Escalade став бестселером бренду. Загалом у третьому кварталі Cadillac продав 18 383 електромобілі. Це вражаюче збільшення на 154% порівняно з аналогічним періодом минулого року та загальне зростання на 88% з початку року. Бренд має всі шанси досягти серйозного зростання продажів, попри постійні економічні та галузеві потрясіння, і за це він має подякувати електромобілям, принаймні частково, пише видання.
У США відкликають понад 19 тисяч електромобілів Nissan через ризик пожежі під час заряджання 03.10.25, 16:58 • 2216 переглядiв