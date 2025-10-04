Cadillac бьет рекорды в США: 40% продаж за квартал - электромобили

Автопроизводитель Cadillac в третьем квартале этого года достиг исторического рекорда: электромобили достигли почти 40% продаж новых моделей в США, а общий объем реализации вырос на 154% по сравнению с прошлым годом благодаря федеральной льготе. Об этом пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Подробности

"Благодаря налоговой льготе и страху покупателей упустить выгоду, подразделение GM, выпускающее автомобили класса люкс, продало каждые две из пяти новых машин как электромобили, сделав этот квартал самым успешным в истории бренда на рынке электромобилей", - пишет издание.

Как указано, в течение последних трех месяцев покупатели в США массово направлялись в дилерские центры, чтобы воспользоваться федеральной льготой в размере 7500 долларов, срок действия которой уже истек.

"Руководство General Motors имело наготове свою линейку, а Optiq, Vistiq и Escalade IQ EV накопили тысячи дополнительных продаж электромобилей. И в результате Cadillac достиг своего лучшего результата в третьем квартале и лучшего результата за весь год с 2013 года", - говорится в публикации.

Cadillac Lyriq остался стабильным по сравнению с прошлым годом, с 7 309 проданными единицами в третьем квартале (практически без изменений против 7 224 в 2024 году). Настоящим прорывом стали новые электрические модели бренда.

Так компактный Optiq достиг впечатляющих 4 886 продаж за три месяца - почти половина всех продаж этой модели с начала года. Трехрядный Vistiq, напоминающий маленький Escalade, реализовал 3 924 автомобиля, что составляет 70% его годового объема. Escalade IQ EV, который даже в базовой комплектации не подпадал под налоговую льготу для электромобилей, продался в количестве 2 264 единицы за квартал.

Модели на бензине остаются популярными: традиционный Escalade стал бестселлером бренда. Всего в третьем квартале Cadillac продал 18 383 электромобиля. Это впечатляющее увеличение на 154% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и общий рост на 88% с начала года. Бренд имеет все шансы достичь серьезного роста продаж, несмотря на постоянные экономические и отраслевые потрясения, и за это он должен благодарить электромобили, по крайней мере частично, пишет издание.

