Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля "Буян-М" и техники, а также командного пункта 8-й армии РФ
08:00 • 4360 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
3 октября, 16:00 • 35002 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
3 октября, 14:35 • 55152 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 64772 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 61960 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 37030 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51215 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34100 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
3 октября, 08:00 • 21254 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
Cadillac бьет рекорды в США: 40% продаж за квартал - электромобили

Киев • УНН

 • 154 просмотра

Cadillac в третьем квартале достиг исторического рекорда, продав почти 40% новых электромобилей в США, что на 154% больше, чем в прошлом году. Это стало возможным благодаря федеральной льготе в размере 7500 долларов, срок действия которой уже истек.

Cadillac бьет рекорды в США: 40% продаж за квартал - электромобили

Автопроизводитель Cadillac в третьем квартале этого года достиг исторического рекорда: электромобили достигли почти 40% продаж новых моделей в США, а общий объем реализации вырос на 154% по сравнению с прошлым годом благодаря федеральной льготе. Об этом пишет УНН со ссылкой на InsideEVs.

Подробности

"Благодаря налоговой льготе и страху покупателей упустить выгоду, подразделение GM, выпускающее автомобили класса люкс, продало каждые две из пяти новых машин как электромобили, сделав этот квартал самым успешным в истории бренда на рынке электромобилей", - пишет издание.

Как указано, в течение последних трех месяцев покупатели в США массово направлялись в дилерские центры, чтобы воспользоваться федеральной льготой в размере 7500 долларов, срок действия которой уже истек.

"Руководство General Motors имело наготове свою линейку, а Optiq, Vistiq и Escalade IQ EV накопили тысячи дополнительных продаж электромобилей. И в результате Cadillac достиг своего лучшего результата в третьем квартале и лучшего результата за весь год с 2013 года", - говорится в публикации.

Cadillac Lyriq остался стабильным по сравнению с прошлым годом, с 7 309 проданными единицами в третьем квартале (практически без изменений против 7 224 в 2024 году). Настоящим прорывом стали новые электрические модели бренда.

Так компактный Optiq достиг впечатляющих 4 886 продаж за три месяца - почти половина всех продаж этой модели с начала года. Трехрядный Vistiq, напоминающий маленький Escalade, реализовал 3 924 автомобиля, что составляет 70% его годового объема. Escalade IQ EV, который даже в базовой комплектации не подпадал под налоговую льготу для электромобилей, продался в количестве 2 264 единицы за квартал.

Модели на бензине остаются популярными: традиционный Escalade стал бестселлером бренда. Всего в третьем квартале Cadillac продал 18 383 электромобиля. Это впечатляющее увеличение на 154% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и общий рост на 88% с начала года. Бренд имеет все шансы достичь серьезного роста продаж, несмотря на постоянные экономические и отраслевые потрясения, и за это он должен благодарить электромобили, по крайней мере частично, пишет издание.

В США отзывают более 19 тысяч электромобилей Nissan из-за риска пожара во время зарядки03.10.25, 16:58 • 2216 просмотров

Алена Уткина

Новости МираАвто
Электроэнергия
General Motors
Соединённые Штаты