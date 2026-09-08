Били, морили голодом і саджали на ланцюг - у Дніпрі подружжя обвинувачують у катуванні шістьох дітей

У Дніпрі двох батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу обвинувачують у систематичному катуванні шістьох дітей віком від 3 до 10 років. За даними слідства, протягом 2019–2024 років дітей били, морили голодом, принижували та піддавали жорстоким покаранням. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо двох батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу. Їх обвинувачують у систематичному катуванні шістьох дітей віком від 3 до 10 років (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 127 КК України). За даними слідства, з 2019 по 2024 рік дітей систематично били, принижували, обмежували в їжі та застосовували до них жорстокі покарання