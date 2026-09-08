Били, морили голодом и сажали на цепь — в Днепре супругов обвиняют в пытках шестерых детей

В Днепре двух родителей-воспитателей детского дома семейного типа обвиняют в систематических пытках шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет. По данным следствия, в течение 2019–2024 годов детей били, морили голодом, унижали и подвергали жестоким наказаниям. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух родителей-воспитателей детского дома семейного типа. Их обвиняют в систематических пытках шестерых детей в возрасте от 3 до 10 лет (ч. 1 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 127 УК Украины). По данным следствия, с 2019 по 2024 год детей систематически били, унижали, ограничивали в еде и применяли к ним жестокие наказания — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей не называли по имени, вместо этого использовали оскорбительные и нецензурные прозвища. Девочек стригли наголо и били стеблями роз. Одну из них ударили прутом по лицу за то, что она потеряла иглу, которой пыталась зашить одежду.

За «непослушание» детей могли неделями заставлять спать на деревянной скамейке без постельного белья и кормить только хлебом и водой. Так наказывали даже за то, что ребенок без разрешения брал еду.

За малейшую провинность воспитанников били ремнем с металлической пряжкой, прутьями, палками и выбивалкой для ковров — иногда с такой силой, что она ломалась. Один из детей рассказал, что воспитатель с разбегу ударил его ногой в голову, а затем продолжил бить кулаками.

Детей также заставляли стоять коленями на гречке и ходить по камням до крови.

Среди наиболее жестоких эпизодов, установленных следствием, — наказания, во время которых детей сажали на цепь и заставляли имитировать поведение животных. Еду бросали на землю, а если ребенок не поднимал ее — тыкали лицом в хлеб. На одного из мальчиков после прогулки с собакой надели ошейник.

Кроме того, воспитанников использовали как бесплатную рабочую силу во время ремонтных работ на даче родителей-воспитателей.

О том, что годами происходило в детском доме семейного типа, стало известно лишь после того, как самый старший из воспитанников поступил в учебное заведение и решился рассказать о пережитом — добавили в Генпрокуратуре.

Подозрение этим воспитателям объявили в феврале этого года. Досудебное расследование завершено, а обвинительный акт передан в суд.

Функционирование детского дома семейного типа прекратили. Всех детей устроили в новые приемные семьи.

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