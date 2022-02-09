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Бустерну вакцинацію від "ковіду" зробили майже пів мільйона українців

Бустерну вакцинацію від "ковіду" зробили майже пів мільйона українців

Київ • УНН

 • 18319 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали понад 14,8 мільйона людей, бустерну дозу вакцини - 493 тисячі осіб. При цьому загалом зробили понад 30,8 мільйона щеплень, за останню добу з яких - 72 тисячі. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Деталі

За добу 8 лютого в Україні 72 007 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 212 людей, другу дозу – 31 007 людей, додаткову дозу отримали 688 людей, бустерну дозу – 19 100 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 499 220 людей, з них отримали першу дозу – 15 499 218 людей, отримали дві дози – 14 840 450 людей, отримали додаткову дозу – 21 563 людини, бустерну дозу – 493 303 людини. Загалом проведено 30 854 534 щеплення.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Діти від 12 років можуть щеплюватися від COVID-19 з середини жовтня 2021 року.

13 грудня в Україні була введена додаткова доза вакцини для людей з важкими супутніми хворобами. Щеплювати нею почали 16 грудня.

22 грудня в Україні запровадили ревакцинацію - бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для медичних працівників та працівників будинків інтернатного типу. Щеплювати нею почали 24 грудня.

На усіх щеплених поширили бустерну вакцинацію 6 січня.

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