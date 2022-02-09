Бустерную вакцинацию от "ковида" сделали почти полмиллиона украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили более 14,8 миллиона человек, бустерную дозу вакцины - 493 тысячи человек. При этом в целом сделали более 30,8 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 72 тысячи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Детали
За сутки 8 февраля в Украине 72 007 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 21 212 человек, вторую дозу - 31 007 людей, дополнительную дозу получили 688 людей, бустерную дозу - 19 100 человек.
От начала вакцинальной кампании привито 15 499 220 человек, из них получили первую дозу - 15 499 218 человек, получивших две дозы - 14 840 450 человек, получили дополнительную дозу - 21 563 человека, бустерную дозу - 493 303 человека. Всего проведено 30 854 534 прививки.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором привиться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Дети от 12 лет могут прививаться от COVID-19 с середины октября 2021 года.
13 декабря в Украине была введена дополнительная доза вакцины для людей с тяжелыми сопутствующими болезнями. Прививать ею начали 16 декабря.
22 декабря в Украине ввели ревакцинацию - бустерную дозу вакцины против COVID-19 для медицинских работников и работников домов интернатного типа. Прививать ею начали 24 декабря.
На всех привитых распространили бустерную вакцинацию 6 января.