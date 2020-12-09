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Буславець назвала 5 стратегічних напрямків співпраці з Німеччиною

Буславець назвала 5 стратегічних напрямків співпраці з Німеччиною

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець взяла участь у відкритті Першого Німецько- Українського енергодня. Вона окреслила результати та плани роботи за п’ятьма стратегічними напрямками співпраці України і Німеччини, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міненерго.

“Україна вже зробила свій вибір на користь „зеленого“ енергетичного переходу. Наразі завершується підготовка другого Національного визначеного внеску до Паризької угоди, триває розробка Інтегрованого плану з енергетики та клімату до 2030 року. Також ми починаємо підготовку нової енергетичної стратегії до 2050 року на базі моделі низьковуглецевого розвитку галузі”, — зазначила вона.

Буславець наголосила, що відбувається майже щоденна кооперація між Міністерством енергетики України, відповідними Федеральними міністерствами Німеччини, провідними експертними організаціями обох країн — за усіма напрямками співпраці.

У сфері енергоефективності очікується прийняття базового закону про енергетичну ефективність. Проект закону найближчим часом буде подано на розгляд Уряду, а потім — до парламенту. Невдовзі буде схвалено Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року, розроблений за підтримки Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Міністерство ініціювало створення Фонду декарбонізації, який дозволить реінвестувати частину надходжень від податку на викиди СО2 виключно на скорочення викидів парникових газів. Розробки Міненерго лягли в основу законопроєктів для відновлення функціонування енергосервісу та розвитку механізму ЕСКО.

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