Буславец назвала 5 стратегических направлений сотрудничества с Германией

“Украина уже сделала свой выбор в пользу „зеленого“ энергетического перехода. Сейчас завершается подготовка второго Национального определенного вклада в Парижское соглашение, продолжается разработка интегрированного плана по энергетике и климату до 2030 года. Также мы начинаем подготовку новой энергетической стратегии до 2050 года на базе модели низкоуглеродистого развития отрасли”, - отметила она.

Буславец отметила, что происходит почти ежедневная кооперация между Министерством энергетики Украины, соответствующими Федеральными министерствами Германии, ведущими экспертными организациями обеих стран — по всем направлениям сотрудничества.

В сфере энергоэффективности ожидается принятие базового закона об энергетической эффективности. Проект закона в ближайшее время будет представлен на рассмотрение правительства, а затем — в парламент. Вскоре будет одобрен Национальный план действий по энергоэффективности на период до 2030 года, разработанный при поддержке Секретариата Энергетического Сообщества. Министерство инициировало создание Фонда декарбонизации, который позволит реинвестировать часть поступлений от налога на выбросы СО2 исключительно на сокращение выбросов парниковых газов. Разработки Минэнерго легли в основу законопроектив для восстановления функционирования энергосервиса и развития механизма ЭСКО.