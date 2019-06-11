"Бумеранг Мораеса": Литва подала скаргу на Люксембург за натуралізацію футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Федерація футболу Литви подала протест на результат відбіркового поєдинку Євро-2020 проти Люксембургу (1:1). Про це в своєму Twitter написав журналіст Ігор Циганик, передає УНН.
Федерація футболу Литви вважає, що натуралізований півзахисник збірної Люксембургу Жерсон Родрігес не мав права брати участь в грі.
"Добре мати хороших друзів-колег в різних країнах. Литва оформила протест на результат матчу з Люксембургом! Причина - участь в матчі Жерсона Родрігеса. На думку литовців, колишній португалець не має права виступати за збірну Люксембургу. Завтра про протест оголосять офіційно", - написав Циганик.
Нагадаємо, раніше Люксембург оскаржував законність натуралізації Жуніора Мораеса, що грає з недавніх пір за збірну України.
3 травня контрольно-дисциплінарний орган УЄФА підтвердив правомірність виступів Мораеса за нашу збірну в матчах з Португалією і Люксембургом.
Однак, Федерація футболу Люксембургу подала апеляцію на це рішення, а також заявила про готовність звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS), якщо УЄФА знову не задовольнить їх скаргу.
При цьому, за словами президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, Україна має намір до кінця відстоювати позиції законності натуралізації Мораеса.
"Ми готові до будь-якого розвитку подій! Федерація футболу України (перейменована в УАФ - ред.) завжди буде захищати інтереси збірної України і її гравців. Раз вже нас втягнули в це розгляд, ми готові пройти цей шлях до кінця, яким би складним і довгим він не був. Але вболівальники можуть не хвилюватися, оскільки немає сумнівів в успішному завершенні цієї справи для нашої збірної. Все буде добре, як я і говорив у самому початку! Ми впевнені в своїй правоті і готові відстоювати свою позицію в будь-якої інстанції!" - сказав він.
За оцінками експертів, шансів на успішну апеляцію у Люксембургу практично немає.