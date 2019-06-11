"Бумеранг Мораеса": Литва подала жалобу на Люксембург за натурализацию футболиста

Федерация футбола Литвы считает, что натурализованный полузащитник сборной Люксембурга Жерсон Родригес не имел права принимать участие в игре.

"Хорошо иметь хороших друзей-коллег в разных странах. Литва оформила протест на результат матча с Люксембургом! Причина – участие в матче Жерсона Родригеса. По мнению литовцев, бывший португалец не имеет права выступать за сборную Люксембурга. Завтра о протесте объявят официально", - написал Цыганык.

Напомним, ранее Люксембург оспаривал законность натурализации Жуниора Мораеса, играющего с недавних пор за сборную Украины.

3 мая контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за нашу сборную в матчах с Португалией и Люксембургом.

Однако, Федерация футбола Люксембурга подала апелляцию на это решение, а также заявила о готовности обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS), если УЕФА опять не удовлетворит их жалобу.

При этом, по словам президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, Украина намерена до конца отстаивать позиции законности натурализации Мораеса.

"Мы готовы к любому развитию событий! Федерация футбола Украины (переименована в УАФ - ред.) всегда будет защищать интересы сборной Украины и ее игроков. Раз уж нас втянули в это рассмотрение, мы готовы пройти этот путь до конца, каким бы сложным и долгим он не был. Но болельщики могут не волноваться, поскольку нет сомнений в успешном завершении этого дела для нашей сборной. Все будет хорошо, как я и говорил в самом начале! Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свою позицию в любой инстанции!" - сказал он.

По оценкам экспертов, шансов на успешную апелляцию у Люксембурга практически нет.