Були свої причини: Зеленський прокоментував відставку Єрмака

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був звільнений не через корупційне розслідування. Він зазначив, що мав "свої причини" для такого рішення.

Були свої причини: Зеленський прокоментував відставку Єрмака

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був звільнений з посади не через розслідування, пов’язане з корупцією, а з "інших" причин. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Atlantic, передає УНН.

Деталі 

Як пише видання, роками Зеленський чинив опір тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні, щоб звільнити свого керівника апарату Андрія Єрмака, який був головним переговорником від України. 

Владна фігура зі схильністю до пихатості, Єрмак ворогував з низкою західних дипломатів і майже з усіма в оточенні Зеленського. Лише минулої осені, в день, коли слідчі провели обшук у будинку Єрмака в рамках розслідування корупції, президент погодився звільнити його 

- пише видання. 

Видання додає, що Зеленський відмовляється визнати, що розслідування корупції змусило його зробити цей вибір.

У мене були свої причини 

- сказав роздратовано Зеленський. 

Нагадаємо 

У листопаді минулого року керівник Офісу Президента Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

