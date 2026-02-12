Були свої причини: Зеленський прокоментував відставку Єрмака

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був звільнений з посади не через розслідування, пов’язане з корупцією, а з "інших" причин. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Atlantic, передає УНН.

Як пише видання, роками Зеленський чинив опір тиску з боку уряду США та багатьох своїх найближчих союзників в Україні, щоб звільнити свого керівника апарату Андрія Єрмака, який був головним переговорником від України.

Владна фігура зі схильністю до пихатості, Єрмак ворогував з низкою західних дипломатів і майже з усіма в оточенні Зеленського. Лише минулої осені, в день, коли слідчі провели обшук у будинку Єрмака в рамках розслідування корупції, президент погодився звільнити його

Видання додає, що Зеленський відмовляється визнати, що розслідування корупції змусило його зробити цей вибір.

У мене були свої причини