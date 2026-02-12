$43.030.06
Были свои причины: Зеленский прокомментировал отставку Ермака

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак был уволен не из-за коррупционного расследования. Он отметил, что имел "свои причины" для такого решения.

Были свои причины: Зеленский прокомментировал отставку Ермака

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак был уволен с должности не из-за расследования, связанного с коррупцией, а по "другим" причинам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic, передает УНН.

Детали 

Как пишет издание, годами Зеленский сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине, чтобы уволить своего руководителя аппарата Андрея Ермака, который был главным переговорщиком от Украины. 

Властная фигура со склонностью к высокомерию, Ермак враждовал с рядом западных дипломатов и почти со всеми в окружении Зеленского. Только прошлой осенью, в день, когда следователи провели обыск в доме Ермака в рамках расследования коррупции, президент согласился уволить его 

- пишет издание. 

Издание добавляет, что Зеленский отказывается признать, что расследование коррупции заставило его сделать этот выбор.

У меня были свои причины 

- сказал раздраженно Зеленский. 

Напомним 

В ноябре прошлого года руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.

Павел Башинский

