Были свои причины: Зеленский прокомментировал отставку Ермака

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак был уволен с должности не из-за расследования, связанного с коррупцией, а по "другим" причинам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic, передает УНН.

Как пишет издание, годами Зеленский сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине, чтобы уволить своего руководителя аппарата Андрея Ермака, который был главным переговорщиком от Украины.

Властная фигура со склонностью к высокомерию, Ермак враждовал с рядом западных дипломатов и почти со всеми в окружении Зеленского. Только прошлой осенью, в день, когда следователи провели обыск в доме Ермака в рамках расследования коррупции, президент согласился уволить его