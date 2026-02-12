Были свои причины: Зеленский прокомментировал отставку Ермака
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак был уволен не из-за коррупционного расследования. Он отметил, что имел "свои причины" для такого решения.
Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак был уволен с должности не из-за расследования, связанного с коррупцией, а по "другим" причинам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic, передает УНН.
Как пишет издание, годами Зеленский сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине, чтобы уволить своего руководителя аппарата Андрея Ермака, который был главным переговорщиком от Украины.
Властная фигура со склонностью к высокомерию, Ермак враждовал с рядом западных дипломатов и почти со всеми в окружении Зеленского. Только прошлой осенью, в день, когда следователи провели обыск в доме Ермака в рамках расследования коррупции, президент согласился уволить его
Издание добавляет, что Зеленский отказывается признать, что расследование коррупции заставило его сделать этот выбор.
В ноябре прошлого года руководитель Офиса Президента Андрей Ермак написал заявление об отставке.