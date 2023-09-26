"Було дуже страшно, чула як сиплються вікна, шифер" - херсонка про ранковий обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Російські війська сьогодні скинули керовану авіабомбу на Херсонську область, горіло в адміністративній будівлі одного з підприємств. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, показавши кадри наслідків ранкового удару, передає УНН.
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"Було дуже страшно, чула як сиплються вікна, шифер", – так херсонка описує пережиті ранкові жахіття. Неподалік її будинку ворог скинув керовану авіабомбу. Внаслідок влучання пошкоджено довколишні оселі", - зазначив Прокудін у Telegram.
Також, за його даними, "сталася пожежа в адміністративній будівлі одного з підприємств". Її ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події, зазначив голова ОВА.
"Лише дивом ніхто не постраждав", - вказав Прокудін.
І застеріг, що в останні дні значно посилилася активність ворожої авіації. "Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Бережіть себе!" - наголосив він.
Доповнення
Двох людей поранено через ранковий удар ворога по Херсону.
Також сьогодні зранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці, окрім того армія рф обстріляла Киселівку.