"Було дуже страшно, чула як сиплються вікна, шифер" - херсонка про ранковий обстріл

Цитата

"Було дуже страшно, чула як сиплються вікна, шифер", – так херсонка описує пережиті ранкові жахіття. Неподалік її будинку ворог скинув керовану авіабомбу. Внаслідок влучання пошкоджено довколишні оселі", - зазначив Прокудін у Telegram.

Також, за його даними, "сталася пожежа в адміністративній будівлі одного з підприємств". Її ліквідували вогнеборці, які оперативно прибули на місце події, зазначив голова ОВА.

"Лише дивом ніхто не постраждав", - вказав Прокудін.

І застеріг, що в останні дні значно посилилася активність ворожої авіації. "Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Бережіть себе!" - наголосив він.

Доповнення

Двох людей поранено через ранковий удар ворога по Херсону.

Також сьогодні зранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці, окрім того армія рф обстріляла Киселівку.