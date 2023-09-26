"Было очень страшно, слышала как сыплются окна, шифер" - херсонка об утреннем обстреле
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Российские войска сегодня сбросили управляемую авиабомбу на Херсонскую область, горело в административном здании одного из предприятий. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, показав кадры последствий утреннего удара, передает УНН.
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"Было очень страшно, слышала как сыплются окна, шифер", – так херсонка описывает пережитые утренние ужасы. Неподалеку от ее дома враг сбросил управляемую авиабомбу. В результате попадания повреждены близлежащие дома", - отметил Прокудин в Telegram.
Также, по его данным, "произошел пожар в административном здании одного из предприятий". Его ликвидировали пожарные, которые оперативно прибыли на место происшествия, отметил глава ОГА.
"Лишь чудом никто не пострадал", - указал Прокудин.
И предостерег, что в последние дни значительно усилилась активность вражеской авиации. "Пожалуйста, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Берегите себя!" - подчеркнул он.
Дополнение
Два человека ранены из-за утреннего удара врага по Херсону.
Также сегодня утром враг ударил с авиации по Ольговке, кроме того армия рф обстреляла Киселёвку.