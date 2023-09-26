Двох людей поранено через ранковий удар ворога по Херсону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Двоє людей отримали поранення внаслідок ранкового ворожого обстрілу Херсона, повідомив у вівторок голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
Цитата
"Через ранкові обстріли Корабельного району Херсона російськими окупаційними військами поранені двоє людей. Їм надано медичну допомогу. Така інформація на цю годину", - написав Мрочко у Telegram.
Раніше
Сьогодні зранку окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона.
Доповнення
Станом на 10:30 в області, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, небезпека застосування ворогом балістичних ракет. Жителів Херсонщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.