Двох людей поранено через ранковий удар ворога по Херсону

Цитата

"Через ранкові обстріли Корабельного району Херсона російськими окупаційними військами поранені двоє людей. Їм надано медичну допомогу. Така інформація на цю годину", - написав Мрочко у Telegram.

Раніше

Сьогодні зранку окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона.

Доповнення

Станом на 10:30 в області, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, небезпека застосування ворогом балістичних ракет. Жителів Херсонщини закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.