Ранковий обстріл житлового району Херсона - фото
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram опублікував фотографії ранково обстрілу Корабельного району Херсона. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, передає УНН.
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"Сьогодні зранку окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали житлові багатоповерхівки та приватні будинки! Інформація щодо потерпілих уточнюється!", - прокоментував світлини начальник міської військової адміністрації.
Доповнення
Російські війська за минулу добу 93 рази обстріляли Херсонську область, вранці атакували Херсон, за добу шестеро людей загинули, 10 - дістали поранення, повідомив у голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
О 05:00 ранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Близько 07:00 ранку армія рф обстріляла Киселівку та Херсон.
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