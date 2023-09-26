Ранковий обстріл житлового району Херсона - фото

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"Сьогодні зранку окупаційні війська обстріляли Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки постраждали житлові багатоповерхівки та приватні будинки! Інформація щодо потерпілих уточнюється!", - прокоментував світлини начальник міської військової адміністрації.

Доповнення

Російські війська за минулу добу 93 рази обстріляли Херсонську область, вранці атакували Херсон, за добу шестеро людей загинули, 10 - дістали поранення, повідомив у голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

О 05:00 ранку ворог вдарив з авіації по Ольгівці. Близько 07:00 ранку армія рф обстріляла Киселівку та Херсон.

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