Утренний обстрел жилого района Херсона - фото
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram опубликовал фотографии утреннего обстрела Корабельного района Херсона. Информация о пострадавших пока уточняется, передает УНН.
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"Сегодня утром оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона. В результате атаки пострадали жилые многоэтажки и частные дома! Информация о пострадавших уточняется!", - прокомментировал фотографии начальник городской военной администрации.
Дополнение
Российские войска за минувшие сутки 93 раза обстреляли Херсонскую область, утром атаковали Херсон, за сутки шесть человек погибли, 10 - получили ранения, сообщил в председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.
В 05:00 утра враг ударил из авиации по Ольговке. Около 07:00 утра армия рф обстреляла Киселевку и Херсон.
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