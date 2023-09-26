У небі над Україною вночі знищили 26 із 38 запущених ворогом "шахедів"

Деталі

"Зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ - рф, мис Чауда - Крим). Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА «Shahed-136/131»", - ідеться у повідомленні.

По маршруту слідування ударних дронів, як вказано, працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи.

За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних сил, як повідомляється, здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.

Доповнення

Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу.