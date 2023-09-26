В небе над Украиной ночью уничтожили 26 из 38 запущенных врагом "шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Силы обороны в ночь на 26 сентября в небе над Украиной уничтожили 26 из 38 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили во вторник в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА «Shahed-136/131» с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф, мыс Чауда - Крым). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 ударных БПЛА «Shahed-136/131»", - говорится в сообщении.
По маршруту следования ударных дронов, как указано, работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
За прошедшие и текущие сутки тактическая авиация Воздушных сил, как сообщается, совершила более сорока самолетовылетов, двадцать из них – на огневое поражение противника.
Дополнение
Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу.