Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, Ще 7 авіаударів — по зенітно-ракетних комплексах ворога.