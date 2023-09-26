Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.
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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.
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У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.
Нагадаємо
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, Ще 7 авіаударів — по зенітно-ракетних комплексах ворога.