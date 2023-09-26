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Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив Генштаб, передає УНН.

Цитата 

"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 7 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення 

У Генштабі додають, що підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 9 артилерійських засобах, району зосередження особового складу та військової техніки, складу боєприпасів та станції РЕБ противника.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, Ще 7 авіаударів — по зенітно-ракетних комплексах ворога.

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