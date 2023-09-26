Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил Генштаб, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 7 ударов по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 9 артиллерийским средствам, району сосредоточения личного состава и военной техники, складу боеприпасов и станции РЭБ противника.
Напомним
В течение минувших суток авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, еще 7 авиаударов — по зенитно-ракетным комплексам врага.