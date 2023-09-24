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Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, Ще 7 авіаударів — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Про це повідомив Генштаб у ранковому зведенні, передає УНН.

Деталі

Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Українськими підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

Цитата

«Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів»,— додали у Генштабі.

Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 з 15 “шахедів”.

Доповнення

Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали:

  • Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області;
  • Невське, Білогорівка Луганської області;
  • Серебрянка, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області;
  • Роботине Запорізької області;
  • Берислав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Наддніпрянське, Антонівка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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