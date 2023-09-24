Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу – Генштаб

Деталі

Протягом минулої доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

Українськими підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

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«Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів»,— додали у Генштабі.

Так, минулої доби російська федерація завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 з 15 “шахедів”.

Доповнення

Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали:



Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області;



Невське, Білогорівка Луганської області;



Серебрянка, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області;



Роботине Запорізької області;



Берислав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Наддніпрянське, Антонівка Херсонської області.



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Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.