Наступ ЗСУ на різних напрямках не дає РФ сформувати нові сили - ISW

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Одночасні контрнаступи України в Бахмуті та на півдні України перешкоджають довгостроковим зусиллям Росії сформувати нові, оскільки Росія передислокує свої нові резерви для захисту від наступу України. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті. передає УНН.

Деталі

У публікації наводиться заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що відомство сформувало "резервну армію" наприкінці червня. Експерти уточнюють, що він, найімовірніше, мав на увазі серед інших формувань 25-у армію, яка в середині травня розпочала набір особового складу з Далекого Сходу.

Формування цієї 25-ї армії, ймовірно, було частиною оголошеного Шойгу наміру провести великомасштабну реструктуризацію сил до 2026 року, а використання цих сил у бойових та оборонних операціях здатне призвести до витрачання резервів, призначених для довгострокового відновлення та розширення ЗС РФ, йдеться у звіті.

Цитата

"Російське військове командування, ймовірно, також не змогло зараз повністю укомплектувати або належним чином навчити 25-й полк САА", - кажуть в Інституті вивчення війни.

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