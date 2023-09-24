Наступление ВСУ на разных направлениях не дает РФ сформировать новые силы - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Одновременные контрнаступления Украины в Бахмуте и на юге Украины препятствуют долгосрочным усилиям России сформировать новые, поскольку Россия передислоцирует свои новые резервы для защиты от наступления Украины. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны в своем отчете, пердает УНН.
Детали
В публикации приводится заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что ведомство сформировало "резервную армию" в конце июня. Эксперты уточняют, что он, скорее всего, имел в виду среди прочих формирований 25-ю армию, которая в середине мая начала набор личного состава с Дальнего Востока.
Формирование этой 25-й армии, вероятно, было частью объявленного Шойгу намерения провести крупномасштабную реструктуризацию сил до 2026 года, а использование этих сил в боевых и оборонительных операциях способно привести к расходованию резервов, предназначенных для долгосрочного восстановления и расширения ВС РФ, говорится в отчете.
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"Российское военное командование, вероятно, также не смогло сейчас полностью укомплектовать или должным образом обучить 25-й полк САА", - говорят в Институте изучения войны.