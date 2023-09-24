Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, еще 7 авиаударов — по зенитно-ракетным комплексам врага. Об этом сообщил Генштаб в утренней сводке, передает УНН.
Детали
За прошедшие сутки произошло более 20 боевых столкновений.
Украинскими подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 8 артиллерийских средств и 1 радиолокационная станция противника.
Цитата
«Российские оккупанты продолжают игнорировать международное гуманитарное право, обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей»,— добавили в Генштабе.
Так, за прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной удар по Украине дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожено 14 из 15 “шахедов".
Дополнение
Враг нанес 5 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Авиационным ударам подверглись:
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- Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области;
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- Невское, Белогоровка Луганской области;
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- Серебрянка, Спирное, Веселое, Клещеевка, Андреевка, Авдеевка, Марьинка, Угледар, Урожайное, Старомайорское Донецкой области;
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- Роботино Запорожской области;
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- Берислав, Казацкое, Николаевка, Ольговка, Львовское, Надднепрянское, Антоновка Херсонской области.
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Под артиллерийским огнем оказались более 70 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.