Два человека ранены из-за утреннего удара врага по Херсону
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Два человека получили ранения в результате утреннего вражеского обстрела Херсона, сообщил во вторник глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
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"Из-за утренних обстрелов Корабельного района Херсона российскими оккупационными войсками ранены два человека. Им оказана медицинская помощь. Такая информация на этот час", - написал Мрочко в Telegram.
Ранее
Сегодня утром оккупационные войска обстреляли Корабельный район Херсона.
Дополнение
По состоянию на 10:30 в области, как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, опасность применения врагом баллистических ракет. Жителей Херсонской области призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.