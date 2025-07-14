Будинок для літніх людей був у вогні: кілька загиблих і численні поранені у штаті Массачусетс

Пожежна служба відреагувала на повідомлення про пожежу в будинку для людей похилого віку Gabriel House близько 21:30, у неділю. Пожежники зіткнулися з густим димом і полум'ям. Мешканці кричали про допомогу з вікон, передає УНН із посиланням на The New York Times.

Деталі

Смертельна пожежа в будинку для людей похилого віку в Массачусетсі, у місті Фолл-Рівер - кілька людей загинули, багато було госпіталізовано. Про це сказав Джейк Ворк, співробітник відділу зв'язків з громадськістю Департаменту пожежної служби Массачусетсу.

Це була складна і хаотична сцена", коли пожежники намагалися врятувати людей і загасити полум'я - пояснив начальник пожежної служби Фолл-Рівер Джеффрі Бейкон.

Довідка

Будинок Габріеля - будинок для людей похилого віку - відкрився в 1999 році. Будівля має 100 квартир, згідно з даними штату Массачусетс. Близько 70 мешканців проживали в закладі до пожежі.

Як сталася пожежа, що відомо про людей

За офіційними даними, пожежа спалахнула в неділю ввечері в будинку для людей похилого віку в місті Фолл-Рівер, штат Массачусетс. Пожежна служба Фолл-Рівер відреагувала на повідомлення про пожежу в будинку для людей похилого віку Gabriel House близько 21:30 за східним часом,

Пожежники зіткнулися з густим димом і полум'ям, а також з мешканцями, які кричали про допомогу з вікон, - сказав Бекон.

Кілька мешканців загинули на місці події, а ще більше було госпіталізовано, заявив Джейк Ворк, співробітник відділу зв'язків з громадськістю Департаменту пожежної служби Массачусетсу.

Точних цифр щодо жертв поки не повідомляється

Начальник пожежної служби Фолл-Рівер Бейкон сказав, що п'ятеро пожежників постраждали від зневоднення або отримали незначні травми.

Доповнення

За офіційною інформацією, причина пожежі наразі розслідується.

Нагадаємо

У 2021 році правоохоронці відкрилвали провадження за фактом пожежі у будинку для літніх людей "Срібний вік" у Києві.

У Запоріжжі сталася масштабна пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Врятовано 6 осіб, включаючи двох хлопчиків 7 та 11 років, 9 постраждалих госпіталізовано.