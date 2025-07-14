Дом престарелых горел: несколько погибших и многочисленные раненые в штате Массачусетс

Пожарная служба отреагировала на сообщение о пожаре в доме престарелых Gabriel House около 21:30 в воскресенье. Пожарные столкнулись с густым дымом и пламенем. Жители кричали о помощи из окон, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Смертельный пожар в доме престарелых в Массачусетсе, в городе Фолл-Ривер - несколько человек погибли, многие были госпитализированы. Об этом сказал Джейк Ворк, сотрудник отдела по связям с общественностью Департамента пожарной службы Массачусетса.

Это была сложная и хаотичная сцена", когда пожарные пытались спасти людей и потушить пламя - пояснил начальник пожарной службы Фолл-Ривер Джеффри Бейкон.

Справка

Дом Габриэля - дом престарелых - открылся в 1999 году. Здание имеет 100 квартир, согласно данным штата Массачусетс. Около 70 жителей проживали в заведении до пожара.

Как произошел пожар, что известно о людях

По официальным данным, пожар вспыхнул в воскресенье вечером в доме престарелых в городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Пожарная служба Фолл-Ривер отреагировала на сообщение о пожаре в доме престарелых Gabriel House около 21:30 по восточному времени,

Пожарные столкнулись с густым дымом и пламенем, а также с жильцами, которые кричали о помощи из окон, - сказал Бейкон.

Несколько жителей погибли на месте происшествия, а еще больше были госпитализированы, заявил Джейк Ворк, сотрудник отдела по связям с общественностью Департамента пожарной службы Массачусетса.

Точных цифр по жертвам пока не сообщается

Начальник пожарной службы Фолл-Ривер Бейкон сказал, что пятеро пожарных пострадали от обезвоживания или получили незначительные травмы.

Дополнение

По официальной информации, причина пожара сейчас расследуется.

Напомним

В 2021 году правоохранители открыли производство по факту пожара в доме престарелых "Серебряный век" в Киеве.

В Запорожье произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасено 6 человек, включая двух мальчиков 7 и 11 лет, 9 пострадавших госпитализированы.