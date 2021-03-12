Пожежа у столичному будинку для літніх людей: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Правоохоронці відкрили провадження за фактом пожежі у будинку для літніх людей "Срібний вік" у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Цитата:
“Київська місцева прокуратура № 7 здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом пожежі, що виникла у пансіонаті для літніх людей у Подільському районі столиці. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки)”, — йдеться в повідомленні.
Що було раніше
У Києві 12 березня сталася пожежа у будинку для літніх людей “Срібний вік”, з верхніх поверхів 3-поверхової будівлі на перший евакуювали 65 підопічних та 15 осіб персоналу. Постраждалих немає.
У КМДА повідомили, що у столичному будинку для літніх людей до пожежі було виявлено понад 40 порушень.
Доповнення
За даними профільного порталу Пансіони.ua, ціна розміщення у цьому будинку для літніх людей — від 8 000 грн/місяць та від 600 грн/добу. Серед послуг, зокрема, 5-ти разове харчування, цілодобовий догляд, постійний моніторинг стану здоров’я, послуги психолога.
Додамо
21 січня поточного року у Харкові в приватному пансіонаті, який здійснював догляд за громадянами похилого віку, сталась пожежа. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих, однак пізніше їх кількість зросла до 16.
Після цього Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив місцевим органам виконавчої влади та Міністерству соціальної політики провести роботу зі встановлення законності створення приватних будинків для літніх людей та перевірити Державній службі з надзвичайних ситуацій стан протипожежної безпеки в готелях, пансіонатах, хостелах.
Після цього у Мінсоцполітики створили реєстр надавачів соцпослуг. За даними відомства, в Україні функціонує майже 3 тис. надавачів соцпослуг, з яких понад 2 тис. - комунальної форми власності та близько 700 — приватних.
Урядова комісія з розслідування причин виникнення пожежі в Харкові доповіла, що станом на 2 лютого було перевірено 1205 соціальних об’єктів. У десятках з них виявлено порушення у реєстраційних документах та дотриманні протипожежних норм. При цьому 335 з 538 перевірених будинків для літніх людей не включені до реєстру надавачів соціальних послуг.