У столичному будинку для літніх людей до пожежі було виявлено понад 40 порушень

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"У закладі проводилася позапланова перевірка із 4 до 17 лютого. Тоді було виявлено 42 порушення правил пожежної безпеки та два порушення Кодексу цивільного захисту України, щодо яких складено відповідний акт. Власнику дано місячний термін на усунення порушень", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Окрім того, за фактом сьогоднішньої пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі".

В КМДА повідомляють, що ТОВ "Срібний вік. Елі" зареєстровано в Дарницькому районі. Районна державна адміністрація неодноразово зверталася до закладу з проханням внести дані до реєстру надавачів соціальних послуг. Проте суб’єкт здійснення діяльності на це ніяк не відреагував. відповідальність за невнесення даних до реєстру не передбачена.

Що було раніше

У Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей "Срібний вік", з верхніх поверхів 3-поверхової будівлі на перший евакуювали 65 підопічних та 15 осіб персоналу. Постраждалих немає.



Доповнення

За даними профільного порталу Пансіони.ua, ціна розміщення у цьому будинку для літніх людей - від 8 000 грн/місяць та від 600 грн/добу. Серед послуг, зокрема, 5-ти разове харчування, цілодобовий догляд, постійний моніторинг стану здоров'я, послуги психолога.

Додамо

21 січня поточного року у Харкові в приватному пансіонаті, який здійснював догляд за громадянами похилого віку, сталась пожежа. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих, однак пізніше їх кількість зросла до 16.



