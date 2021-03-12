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В столичном доме престарелых до пожара было обнаружено более 40 нарушений

Киев  •  УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В доме престарелых "Серебряный век" в Киеве, где произошел пожар, проводилась внеплановая проверка с 4 до 17 февраля. Тогда было обнаружено 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Цитата:

"В заведении проводилась внеплановая проверка с 4 до 17 февраля. Тогда было обнаружено 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины, относительно которых составлен соответствующий акт. Владельцу дан месячный срок на устранение нарушений", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, по факту сегодняшнего пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный вред в крупном размере".

В КГГА сообщают, что ООО "Серебряный век. Эли" зарегистрировано в Дарницком районе. Районная администрация неоднократно обращалась в заведение с просьбой внести данные в реестр поставщиков социальных услуг. Однако субъект осуществления деятельности на это никак не отреагировал. Ответственность за невнесение данных в реестр не предусмотрена.

Что было раньше

В Киеве произошел пожар в доме престарелых "Серебряный век", с верхних этажей 3-этажного здания на первый эвакуировали 65 подопечных и 15 человек персонала. Пострадавших нет.

Дополнение

По данным профильного портала Пансионы.ua, цена размещения в этом доме престарелых - от 8000 грн/месяц и от 600 грн/сутки. Среди услуг, в частности, 5-ти разовое питание, круглосуточный уход, постоянный мониторинг состояния здоровья, услуги психолога.

Добавим

21 января текущего года в Харькове в частном пансионате, который осуществлял уход за гражданами пожилого возраста, произошел пожар. Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 16.

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