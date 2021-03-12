У Києві горів будинок для літніх людей: з поверхів евакуювали 65 підопічних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Києві сталася пожежа у будинку для літніх людей "Срібний вік", з верхніх поверхів 3-поверхової будівлі на перший евакуювали 65 підопічних та 15 осіб персоналу. Постраждалих немає. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
Цитата:
"12 березня о 5:51 у Подільському районі, по вул. Лісозахисна, 11-б, на покрівлі трьохповерхової будівлі для літніх людей “Срібний вік” виникла пожежа... Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Деталі
На об’єкті перебувало 65 осіб похилого віку. О 06:55 пожежу — локалізовано. О 07:17 пожежу — ліквідовано.
Підрозділами ДСНС та обслуговуючим персоналом з верхніх поверхів евакуйовано на перший поверх 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу.
До гасіння пожежі було залучено 35 осіб особового складу та 8 одиниць основної та спеціальної техніки.
Доповнення
За даними профільного порталу Пансіони.ua, ціна розміщення у цьому будинку для літніх людей - від 8 000 грн/місяць та від 600 грн/добу. Серед послуг, зокрема, 5-ти разове харчування, цілодобовий догляд, постійний моніторинг стану здоров'я, послуги психолога.
Додамо
21 січня поточного року у Харкові в приватному пансіонаті, який здійснював догляд за громадянами похилого віку, сталась пожежа. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих, однак пізніше їх кількість зросла до 16.