В Киеве горел дом престарелых: с этажей эвакуировали 65 подопечных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Киеве произошел пожар в доме престарелых "Серебряный век", с верхних этажей 3-этажного здания на первый эвакуировали 65 подопечных и 15 человек персонала. Пострадавших нет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Цитата:
"12 марта в 5:51 в Подольском районе, по ул. Лесозащитная, 11-б, на кровле трехэтажного здания для пожилых людей "Серебряный век" возник пожар... Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Детали
На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. В 6:55 пожар - локализован. В 7:17 пожар - ликвидирован.
Подразделениями ГСЧС и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 65 пожилых людей и 15 человек персонала.
К тушению пожара были привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц основной и специальной техники.
Дополнение
По данным профильного портала Пансионы.ua, цена размещения в этом доме престарелых - от 8000 грн/месяц и от 600 грн/сутки. Среди услуг, в частности, 5-ти разовое питание, круглосуточный уход, постоянный мониторинг состояния здоровья, услуги психолога.
Добавим
21 января текущего года в Харькове в частном пансионате, который осуществлял уход за гражданами пожилого возраста, произошел пожар. Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 16.