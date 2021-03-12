Пожар в столичном доме престарелых: открыто производство

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"Киевская местная прокуратура № 7 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту пожара, возникшего в пансионате для пожилых людей в Подольском районе столицы. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.

Что было ранее

В Киеве 12 марта произошел пожар в доме престарелых "Серебряный век", с верхних этажей 3-этажного здания на первый эвакуировали 65 подопечных и 15 человек персонала. Пострадавших нет.

В КГГА сообщили, что в столичном доме престарелых до пожара было выявлено более 40 нарушений.

Дополнение

По данным профильного портала Пансионы.ua, цена размещения в этом доме престарелых - от 8000 грн/месяц и от 600 грн/сутки. Среди услуг, в частности, 5-ти разовое питание, круглосуточный уход, постоянный мониторинг состояния здоровья, услуги психолога.

Добавим

21 января текущего года в Харькове в частном пансионате, который осуществлял уход за гражданами пожилого возраста, произошел пожар. Сначала сообщалось о 13 погибших, однако позже их количество возросло до 16.

После этого Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил местным органам исполнительной власти и Министерству социальной политики провести работу по установлению законности создания частных домов престарелых и проверить Государственной службе по чрезвычайным ситуациям состояние противопожарной безопасности в гостиницах, пансионатах, хостелах.

После этого в Минсоцполитики создали реестр поставщиков соцуслуг. По данным ведомства, в Украине функционирует почти 3 тыс. поставщиков соцуслуг, из которых более 2 тыс. - коммунальной формы собственности и около 700 - частных.

Правительственная комиссия по расследованию причин возникновения пожара в Харькове доложила, что по состоянию на 2 февраля было проверено 1205 социальных объектов. В десятках из них выявлены нарушения в регистрационных документах и соблюдении противопожарных норм. При этом 335 из 538 проверенных домов престарелых не включены в реестр поставщиков социальных услуг.