Буданов згодний з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна зможе поліпшити позиції вздовж лінії фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Голова української розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов згодний з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу. Про це Буданов повідомив журналісту американського телеканалу PBS Ніку Шіфріну, передає УНН з посиланням на ГУР.
Коментуючи заяви представників США та НАТО про постачання обіцяної Україні для контрнаступу зброї, зокрема 2000 одиниць бронетехніки, генерал Буданов вкотре наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої ― звільнення всіх українських територій.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна перебуває у "хорошому становищі" для контрнаступу – Каволі
Цитата
«Водночас начальник української воєнної розвідки погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу», - йдеться в повідомленні.
Крім того, Буданов наголосив, що всі винні у воєнних злочинах будуть покарані.
«Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу», - заявив Буданов, додавши, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна почне свій контрнаступ, не чекаючи винищувачів F-16 від союзників.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що український контрнаступ не потрібно сприймати, як останню битву. Україна буде боротися поки не звільнить всю територію. Тому, якщо потрібно буде два чи більше контрнаступи - буде два чи більше.