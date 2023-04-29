Україна почне свій контрнаступ, не чекаючи винищувачів F-16 від партнерів – Зеленський

Цитата

"Нам буде набагато складніше (якщо партнери не передадуть літаки - ред.), ми будемо втрачати більше людей. Це може гальмувати відповідні процеси деокупації нашої держави. У нас був момент нової сторінки в цій війні, коли партнери, саме США, нам допомогли з HIMARS. І це була нова емоція та мотивація – що ми не тільки зубами і руками вигризаємо своє по праву, але що нам дають сучасну техніку. Це був момент, коли в нас з’явилися NASAMS та IRIS-T завдяки партнерам…І зараз є такий момент з авіацією. Ми можемо поставити крапку у цій війні. Так, не все просто, і не все відбудеться саме зараз, і треба час, щоб навчатися. Але в нас є розуміння, як це зробити, в нас є розуміння щодо логістики. І найголовніше – є держави, які мають на балансі F-16..., і які готові нам допомогти”, – заявив Президент.

Деталі

Водночас Президент уточнив, що бойова авіація відіграла вирішальне значення в контрнаступі.

"Якщо чесно, це дуже сильно допомогло б..Ми розуміємо, що так затягувати ми не будемо, і будемо починати (контрнаступ - ред.) ще до того, як у нас з’являться F-16 або щось ще. Заспокоювати росію тим, що нам потрібно кілька місяців, щоб навчатися на літаках, і тільки потім ми почнемо - ні, так не буде. Ми почнемо й будемо йти вперед. Але паралельно, я вважаю, що це (отримання літаків - ред.) дуже потрібно", - підсумував Зеленський.

Доповнення

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден стикається з тиском з боку своєї ж партії, яка закликає його направити Україні реактивну артилерію великої дальності – ATACMS, а також винищувачі F-16.