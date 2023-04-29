Демократи вимагають від Байдена поставити Україні винищувачі F-16 - The Hill
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Президент США Джо Байден стикається з тиском з боку своєї ж партії, яка закликає його направити Україні реактивну артилерію великої дальності – ATACMS, а також винищувачі F-16. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Hill.
Деталі
Члени Конгресу, як зазначено, закликали Джо Байдена надати Україні реактивну артилерію великої дальності ATACMS, і винищувачі F-16. Однак Адміністрація Байдена відмовляється від цього, заявляючи, що США не можуть виділити системи ATACMS, а літаки не є пріоритетом.
Водночас обіцянка США в січні надати Україні основні бойові танки M1 Abrams на початку цієї весни, як наголошується, дає привід для оптимізму з приводу того, що Білий дім може надати ще більш важке озброєння.
Низка демократів чинить активний тиск на президента країни, стверджуючи, що логічним наступним кроком мають бути F-16 і ракети великої дальності, пише видання. Законодавці стверджують, що така техніка може бути ключовою для захисту українського народу і будь-якого наступу на російські позиції. Як зазначає видання, деякі військові лідери США з цим згодні.
Серед демократів, які найбільше тиснуть на Байдена, – Джейсон Кроу, Річард Блументаль, Шелдон Вайтхаус, Джаред Голден і Марк Келлі.
Водночас, попри тиск, Білий дім не змінив своєї позиції, відмовившись постачати як ATACMS, так і F-16. На пресконференції в понеділок спікер з Білого дому Джон Кірбі знову відкинув цю ідею.
“Президент Байден сказав, що це (F-16 для України – ред.) поки не розглядається. Поки що ми зосереджені на можливостях, які, за словами самих українців, їм дійсно потрібні в найближчі тижні та місяці”, – заявив Кірбі.
Доповнення
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попросив українських партнерів прискорити ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед F-16.
Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна в майбутньому отримає від союзників літаки, але для початку партнери мають вирішити, хто скільки літаків готовий передати.