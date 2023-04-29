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Демократы требуют от Байдена поставить Украине истребители F-16 - The Hill

Демократы требуют от Байдена поставить Украине истребители F-16 - The Hill

Киев • УНН

 • 663872 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент США Джо Байден сталкивается с давлением со стороны своей же партии, которая призывает его направить Украине реактивную артиллерию большой дальности – ATACMS, а также истребители F-16. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Hill.

Детали

Члены Конгресса, как указано, призвали Джо Байдена предоставить Украине реактивную артиллерию большой дальности ATACMS, и истребители F-16. Однако Администрация Байдена отказывается от этого, заявляя, что США не могут выделить системы ATACMS, а самолеты не являются приоритетом.

В то же время обещание США в январе предоставить Украине основные боевые танки M1 Abrams в начале этой весны, ка отмечается, дает повод для оптимизма по поводу того, что Белый дом может предоставить еще более тяжелое вооружение.

Ряд демократов оказывает активное давление на президента страны, утверждая, что логичным следующим шагом должны быть F-16 и ракеты большой дальности, пишет издание. Законодатели утверждают, что такая техника может быть ключевой для защиты украинского народа и любого наступления на российские позиции. Как отмечает издание, некоторые военные лидеры США с этим согласны.

Среди наиболее давящих на Байдена демократов – Джейсон Кроу, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхаус, Джаред Голден и Марк Келли.

В то же время, несмотря на давление, Белый дом не изменил своей позиции, отказавшись поставлять как ATACMS, так и F-16. На пресс-конференции в понедельник спикер с Белого дома Джон Кирби снова отверг эту идею.

“Президент Байден сказал, что это (F-16 для Украины – ред.) пока не рассматривается. Пока мы сосредоточены на возможностях, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в ближайшие недели и месяцы”, – заявил Кирби.

Дополнение

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил украинских партнеров ускорить принятие решения о начале тренировки украинских пилотов на самолетах, прежде всего F-16.

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина в будущем получит от союзников самолеты, но для начала партнеры должны решить, кто сколько самолетов готов передать.

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