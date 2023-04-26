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Україна перебуває у "хорошому становищі" для контрнаступу - Каволі

Україна перебуває у "хорошому становищі" для контрнаступу - Каволі

Київ • УНН

 • 444540 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українці «в хорошому становищі» для контрнаступу проти російських військових заявив у середу комітету Конгресу високопоставлений військовий командувач США в Європі. Про це УНН пише посилаючись на Rеuters.

Цитата

«Згідно з моделюванням, яке ми дуже ретельно провели з ними, українці перебувають у хорошому становищі», — сказав голова Європейського командування Збройних Сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, додавши, що США працювали з українськими силами над можливим раптовим нападом.

Каволі також сказав, що сухопутні сили росії сьогодні більші, «ніж вони були на початку конфлікту», незважаючи на численні втрати у війні проти України.

«Російські сухопутні сили деградували внаслідок цього конфлікту, хоча сьогодні вони більші, ніж на початку конфлікту», — заявив Каволі Комітету із збройних сил Палати представників.

За його словами, крім сухопутних військ росія має ще кілька варіантів.

За його словами, ВПС «втратили дуже мало - 80 літаків». «У них є ще 1000 винищувачів та винищувачів-бомбардувальників».

«Тому вони, як і раніше, використовують всю цю звичайну потужність і змішують їх всі разом», - сказав Каволі.

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