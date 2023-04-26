Проти українських військових воює близько 369 тисяч окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. росія використовує проти українських військ близько 369 тис. осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння. Таку інформацію опублікував медійний майданчик Military Media Center, якого координує Міноборони, передає УНН.
Цитата
«За останніми даними, до бойових дій проти України росія кинула до 48 бригад та 122 полків, окупаційні сили налічують близько 315 формувань. Загалом проти українських військ ворог використовує близько 369 000 осіб особового складу та близько 5 900 одиниць важкого озброєння», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Російський диктатор володимир путін підписав указ про весняний призов росіян. З 1 квітня по 15 липня на військову службу планують забрати 147 тис. осіб.