Против украинских военных воюет около 369 тысяч оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. россия использует против украинских войск около 369 тыс. человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения. Такую информацию опубликовала медийная площадка Military Media Center, которую координирует Минобороны, передает УНН.
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«По последним данным, к боевым действиям против Украины россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. В целом против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.
Дополнение
Российский диктатор владимир путин подписал указ о весеннем призыве россиян. С 1 апреля по 15 июля на военную службу планируют забрать 147 тыс. человек.