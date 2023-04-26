Против украинских военных воюет около 369 тысяч оккупантов

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«По последним данным, к боевым действиям против Украины россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. В целом против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения», - говорится в сообщении.

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Российский диктатор владимир путин подписал указ о весеннем призыве россиян. С 1 апреля по 15 июля на военную службу планируют забрать 147 тыс. человек.